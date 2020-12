O deputado federal Coronel Chrisóstomo realizou uma visita à prefeita eleita do município de Ariquemes, Carla Redano, participando de uma reunião com a presença do deputado estadual Alex Redano.

Foram discutidas questões ligadas às emendas parlamentares, recursos oriundos do Orçamento Geral da União, que ajudam no desenvolvimento do país nos diversos setores sociais, beneficiando diretamente a população mais carente.

A prefeita eleita, Carla Redano, agradeceu a visita do parlamentar, anunciando que em breve, assim que tomar posse dirá à população os benefícios que serão direcionados pelo Coronel Chrisóstomo, de suas emendas para Ariquemes.

Carla disse que ficou muito feliz com a vista do parlamentar, onde percebeu sua capacidade de gestão e parceria com o município, numa demonstração de total conhecimento das necessidades do povo e da cidade.

Em sua rede social a prefeita eleita disse: “E finalizamos nossa sexta-feira recebendo a visita do deputado federal Coronel Chrisóstomo. Agradeço ao parlamentar por atender nossas solicitações, e por nos surpreender com um presente incrível para nossa cidade. Em breve divulgaremos essa novidade e todos os recursos adquiridos através dessa parceria com o deputado, de forma detalhada”, frisou.

Coronel Chrisóstomo disse que tem ajudado os municípios de Rondônia, por entender a real necessidade de cada um e ressaltou o seu compromisso com o desenvolvimento do país.