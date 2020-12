Em solenidade realizada na segunda-feira 07, na sede dos escritórios da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-Território Cone Sul) e Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) – Regional Cone Sul em Vilhena, o governo do Estado reafirmou suas ações de desenvolvimento com o setor produtivo e as parcerias para 2021 na região Sul de Rondônia.

Na ocasião, o secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, esteve representando o governador Marcos Rocha, oportunidade em que fez um breve balanço do setor. Segundo Padovani, apesar das dificuldades, 2020 foi um ano de grandes realizações para o segmento agropecuário rondoniense.

“Nosso café foi destaque nacional. Estamos investindo cada vez mais em nossos produtores, seja com a entrega de calcário, nitrogênio, maquinários, implementos e ações de assistência técnica para melhorar a produção do setor”, disse Padovani, lembrando que, em 2021, o governo deverá atender diversas propriedades em Vilhena com perfurações de poços tubulares profundos.

Ainda durante a solenidade, o gerente regional da Emater-Território Cone Sul, engenheiro agrônomo Alessandro Pedralli, destacou o trabalho que a Entidade Autárquica, Seagri e a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) estão trabalhando em parceria para desenvolver o setor rural no Sul de Rondônia.

“Esse é um momento de agradecimento e de reafirmar as nossas parcerias para 2021. Somos gratos a todos os parceiros que, de uma forma direta e indireta, nos apoiaram nessa árdua missão de garantir assistência técnica de qualidade ao homem do campo, seja por meio dos nossos técnicos ou pelo programa de rádio Emater e o Campo”, observou o gerente regional.