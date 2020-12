Na manhã desta sexta-feira 11, visitou a redação do Extra de Rondônia o professor e diretor geral do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) campus Vilhena, Aremilson Elias de Oliveira para divulgar o processo seletivo 2021 dos cursos técnicos oferecidos pela instituição.

De acordo com o diretor, serão disponibilizado 240 vagas, sendo 120 no período matutino e 120 no vespertino e com abertura de 40 vagas para cada turma dos cursos de técnico em edificações, informática e eletromecânica.

Oliveira explica que os alunos que concluem o 9º ano em 2020 e desejam cursar o ensino médio no Ifro, basta acessar o site e preencher a ficha com dados do histórico escolar de 6º ao 8º ano. Vale lembrar que os cursos da instituição são totalmente gratuitos, sem qualquer taxa. As inscrições são 100% online e se enceram no próximo domingo 13.

O professor destaca que o Ifro possui hoje um corpo docente especializado com mestre e doutores, e uma infraestrutura bem equipada. As aulas estão prevista para iniciar no dia 18 de fevereiro, na modalidade remota de acordo com a portaria do Ministério da Educação (MEC) e se estenderá até o fim da pandemia.

“Nós já trabalhávamos com ensino remoto nas aulas de sábado, então possuímos um ambiente virtual de aprendizagem bem equipado, com a pandemia estamos usando todos os dias e tem dado bons resultados”, destacou ele.

O diretor pontuou ainda que caso os alunos não possuam acesso à internet, o campus oferece auxílios para que todos possam participar das aulas.