A decoração natalina do Centro de Treinamento e Cultura – CTC Sicoob Credisul, em Vilhena está chamando a atenção de quem passa pelo local. As pessoas aproveitam para tirar fotos e registrar a época mais alegre do ano.

A grande novidade é o painel “Feliz Natal” de 2 metros de altura, no centro do espelho d’água, e as instalações de desenhos natalinos iluminados ao redor do prédio e da sede da cooperativa, assinadas pelo artista local Marcos de Sousa. A decoração conta também com um Papai Noel nas escadas e músicas natalinas ao fundo.

Como ainda estamos em tempo de pandemia, a “Cantata de Natal” que acontece tradicionalmente no local não será realizada. Mas, isso não impediu que o CTC Sicoob Credisul, mais uma vez, fosse decorado e enfeitado em clima natalino para embelezar e trazer mais leveza.