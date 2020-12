O último levantamento do site Ranking dos Políticos avaliou o deputado federal Coronel Chrisóstomo como um dos melhores parlamentares federais de Rondônia e do país.

O ranking avalia deputados e senadores no combate à corrupção, votações em plenário, envolvimento em processos judiciais e presença do parlamentar no Congresso Nacional, entre outros critérios. Atualmente, o deputado é considerado o 2º melhor de Rondônia e um dos 100 melhores do Brasil.

“Ser avaliado como um dos melhores parlamentares de Rondônia é um enorme reconhecimento. Todo o meu trabalho é focado no bem estar do nosso povo, da maior cidade ao menor distrito. Esse foi o compromisso que assumi quando tomei posse na Câmara dos Deputados”, agradece o deputado Coronel Chrisóstomo.

O parlamentar faz questão de percorrer todos os municípios de Rondônia quando pode – principalmente aos fins de semana. Coronel Chrisóstomo se reúne com lideranças locais, prefeitos e vereadores para conhecer melhor as demandas das cidades. Além disso, o deputado federal também prioriza a fiscalização de obras realizadas com verbas da União.

Entre os últimos projetos votados e aprovados no Congresso Nacional, o deputado se posicionou a favor do texto da “BR do Mar”, que estimula o transporte de cargas pelo Brasil com a prática da cabotagem. Na quinta-feira 10, a Câmara dos Deputados também aprovou o projeto do deputado que criminaliza a prática de perseguição obsessiva, o chamado “stalking”. Coronel Chrisóstomo apresentou o Projeto de Lei 1696/2019 para tratar do tema. O texto foi apensado ao PL 1369/19 e aprovado pelo plenário.