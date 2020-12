A Associação de Moradores dos Setores 08 e 09, tendo como parceiro o Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente (CMDCA), realizou o encerramento da 17ª edição do projeto “Educação Solidaria – a Caminho da Universidade”, em Vilhena.

O evento foi realizado em 11 de dezembro, nas instalações da lanchonete “Ponto Beer”, localizado em frente à faculdade AVEC, no sistema drive tru, com o objetivo de evitar a aglomeração das pessoas que receberam os certificados.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, José Moreira Lima, presidente da associação e coordenador do projeto, explicou que na solenidade foram entregues cestas básicas com gêneros alimentícios para 35 alunos que foram recepcionados pelo Presidente do CMDCA, Pastor Genivaldo Santos.

O recurso para a compra dos alimentos é de reversão que seriam para as aulas presenciais creditado a entidade antes do estado pandêmico, no qual foi autorizado sob deliberação do CMDCA. Também, a entidade arrecadou mais 70 cestas básicas dos comerciantes locais no qual foram doadas a famílias carentes do município visando as festas natalinas.

Lima esclareceu que as aulas, feitas de forma virtual, foram desenvolvidas com professores voluntários em 55 alunos matriculados no projeto.

“Nestes 17 anos de atividades, o projeto conseguiu, através dos professores e colaboradores voluntariados, inserir 965 alunos no curso superior nas universidades públicas e faculdades, nas mais variadas graduações, como médico, advogado, contadores, pedagogo, jornalista e outros. E esperamos que neste ano cheguem aos 1.000 aprovados”, destacou.

Ele disse que o projeto, de forma indireta, tem a parceria do Sicoob Credisul, que realiza uma prova entre os alunos e os 10 melhores participam de uma entrevista, seleção e possível contratação na entidade privada.

