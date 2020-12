O Fluminense foi até o estádio Antônio Accioly nesta quarta-feira (16) e foi derrotado, por 2 a 1, pelo Atlético-GO, perdendo desta forma a oportunidade de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Após este jogo, válido pela 26ª rodada da competição, o Tricolor estaciona na 7ª posição, com 40 pontos, enquanto o Dragão subiu para a 9ª posição com 34 pontos.

Dragão com mais vontade

Fluminense e Atlético-GO não fizeram uma boa partida no aspecto técnico. Mas o Dragão teve claramente mais vontade diante do tricolor carioca, que em nenhum momento tentou se impor. Assim, o time da casa conseguiu abrir o placar um pouco antes do intervalo, quando Marlon Freitas cruza rasteiro para Wellington Rato escorar para o fundo das redes aos 42 minutos.

O segundo tempo não teve um panorama muito diferente, e o segundo gol saiu apenas no finalzinho da etapa, quando o árbitro marcou pênalti após Nenê tocar com a mão dentro da área de sua equipe. O goleiro Jean foi para a cobrança e ampliou a vantagem do Dragão, aos 40 minutos, para 2 a 0.

A partir daí o jogo ficou muito truncado, com a bola rolando muito pouco. O confronto só voltou a ganhar em emoção aos 47 minutos, quando Lucca levanta a bola da intermediária e Felippe Cardoso sobe muito de cabeça para ganhar de Jean. 2 a 1 placar final.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.