O Desembargador Roosevelt Queiroz Costa determinou, na tarde desta sexta-feira, 18, que os prefeitos presos na Operação “Reciclagem”, que investiga supostos recebimentos de propina de um empresário do ramo de coleta de lixo, retornem a seus cargos e revogou todas as prisões em Rondônia.

Glaucione Rodrigues (Cacoal), Gislaine Lebrinha (São Francisco do Guaporé), Marcito Pinto (Ji-Paraná) e Luizão do Trento (Rolim de Moura), além do ex-deputado estadual Daniel Neri, haviam sido presos em 25 de setembro na Operação “Reciclagem”, deflagrada pela Polícia Federal, e foram afastados de suas funções (leia mais AQUI e AQUI).

Em 17 de novembro Daniel Neri obteve prisão domiciliar, após o Ministério Público ter apresentado denúncia.

“Durante o período das investigações provas foram angariadas e filmagens de recebimentos por parte de prefeitos e deputado foram registrados, com a distribuição de um grande volume de dinheiro em espécie”, afirmou o MP.

Em 25 de novembro os prefeitos conseguiram prisão domiciliar. Com a decisão do desembargador, essas prisões foram revogadas e eles foram autorizados a reassumirem seus cargos até o fim dos mandatos, que encerra no próximo dia 31.

Os advogados Nelson Canedo e Renato Cavalcante representam os prefeitos presos. Procurado, Canedo informou que a decisão será cumprida ainda nesta sexta-feira.

>>> VEJA ABAIXO A ÍNTEGRA DA DECISÃO:

