Natural de Querência do Norte (PR), o vereador Antônio Francisco Bertozzi, ou conhecido popularmente como Toninho Bertozzi (PSDB), de 59 anos, de Chupinguaia, tornou-se o vereador com maior número de vitórias consecutivas à Câmara Municipal na região do Cone Sul de Rondônia.

Nas eleições de 15 de novembro passado, ele obteve 179 votos para continuar no parlamento pelo 7º mandato consecutivo. Ou seja, 28 anos exercendo a vereança de forma ininterrupta.

A primeira eleição de Bertozzi aconteceu em 1996, após Chupinguaia, que era distrito de Vilhena, ser considerado município.

Nesse tempo no parlamento, ele presidiu o Legislativo por três biênios: 2005/2006, 2007/2008 e 2016/2017. Contudo, ele encabeça atualmente uma chapa para presidir a Casa de Leis pela quarta vez, no biênio 2021/2022, conforme noticiou o Extra de Rondônia semana passada (leia mais AQUI). A eleição da Mesa Diretora ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2021.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Bertozi atribui as consequentes vitórias a sua minha família e às pessoas que acreditam no seu trabalho há 24 anos. “O que o político não pode, é enganar as pessoas”, argumenta.

Ele, porém, comenta as dificuldades que enfrentou no pleito eleitoral deste ano em decorrência de uma pendência jurídica que só conseguiu reverter no Tribunal Regional Eleitoral nas vésperas da eleição.

“O caso deve-se a uma suposta dívida junto ao INSS que se remonta ao ano de 2009. Mas o TRE fez justiça porque essa dívida já havia sido paga e fui inocentado”, comenta.

Sobre seu relacionament político com a prefeita reeleita Sheila Mosso (DEM), Toninho – que ficou na sexta colocação entre os 9 vereadores eleitos neste ano – disse que será de sintonia para o bem da população. “Vamos atender os anseios da comunidade. A população pode esperar o mesmo respeito e dedicação que tive durante todo este tempo. Cheguei aqui em 1973, convivendo com todos. Estando no meio do povo, e sou feliz por isso”, encerrou.