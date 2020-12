Acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, 21, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Avenida Rondônia, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações policiais, a condutora da moto Biz, seguia pela Avenida Rondônia, sentido BR-174, quando no cruzamento com a Nasser, foi atingida por um motoqueiro que transitava pela Avenida Rio Grande do Norte, sentido BR-364.

Segundo declarou o condutor da moto CG, um carro atrapalhou sua visão não dando tempo para desviar ou frear para evitar a colisão.

A condutora da Biz sofreu lesões e foi levada para o hospital regional.

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) registou a ocorrência.

