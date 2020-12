A população não perdoou. Nas redes sociais reverberam críticas sobre a noitada divulgada pela deputada federal Jaqueline Cassol, do Progressistas, em seu perfil particular no Instagram.

Acompanhada dos médicos Mariana e Maurício Carvalho, respectivamente deputada federal e vice-prefeito eleito, ambos do PSDB, a parlamentar curtiu e dançou num empreendimento gastronômico situado em Porto Velho no último sábado, 19.

O trio de políticos teria, com isso, violado as imputações patrocinadas pelo governador Coronel Marcos Rocha, sem partido, no último decreto sobre o Sistema de Distanciamento Social.

Matéria escrita por Jaqueline Malta, da Superintendência Estadual de Comunicação, a Secom, órgão do Governo do Estado, pontuou o seguinte em determinado trecho em matéria institucional veiculada no dia 07 de dezembro:

“Em sua maioria, a nova redação consiste em alterar as regras para os municípios que estiverem na 3ª fase, em que poderão funcionar da seguinte forma: apresentações artísticas ao vivo, com a quantidade de até 4 (quatro) músicos, respeitando o distanciamento e a limitação de 50% da capacidade dos estabelecimentos comerciais, sendo proibida as interações dançantes, tendo os estabelecimentos que criar barreiras físicas de distanciamento de 4m (quatro metros) entre os músicos e o público. Além disso, determina que os cantores e DJs utilizem face shield (proteção de plástico transparente para o rosto)” (leia mais AQUI).

DESCUMPRIMENTO

Outra passagem da mesma reportagem assevera: “A nova redação também reforça ainda que, o descumprimento poderá incidir na adoção de medidas administrativas como a apreensão, interdição, cassação de alvará e o emprego de força policial, bem como da responsabilização penal, pela caracterização de crime contra a saúde pública, tipificado no art. 268 do Código Penal. E todas as pessoas físicas e jurídicas que descumprirem as medidas de saúde estabelecidas neste Decreto ficam passíveis de penalidades dispostas na Lei n° 4.788, de 4 de junho de 2020 e no Decreto n° 25.130, de 10 de junho de 2020, sem prejuízo de responsabilização penal, civil e administrativa”.

Em Rondônia, já são mais de 89 mil casos de Coronavírus (COVID-19/SARS-CoV-2) confirmados. Até o último boletim veiculado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesau/RO), 1.698 rondonienses morreram em decorrência da enfermidade.

O governador Marcos Rocha e a primeira-dama Luana Nunes de Oliveira Santos, a Luana Rocha, estão internados em decorrência de consequências desencadeadas pelo vírus. Lembrando que a situação da eposa do governador é de reinfecção, o que denota a permanência do status de perigo causado pela pandemia na região.

O prefeito reeleito Hildon Chaves, também tucano, tem desencadeado esforços a fim de trazer o mais rápido possível a vacina para aplicação na Capital, enquanto, paralelamente, Mariana e Maurício, aliados, fazem farra e desrespeitam as convenções sanitárias de combate à COVID-19. Como dito no início da matéria, em praticamente todos os canais de comunicação que reportaram o descaso, a sociedade criticou a postura dos envolvidos.

>>> VEJA O VÍDEO EXTRAÍDO DO INSTAGRAM DE JAQUELINE CASSOL: