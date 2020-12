Chupinguaia, na região sul de Rondônia, conheceu os vencedores do concurso de decoração natalina promovido pela prefeitura, através da pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (SEMECTUR), em parceria com a Sala do Microempreendedor (leia mais AQUI).

Ao todos, foram distribuídos R$ 8 mil em dinheiro em premiação nas categorias residencial e comercial.

A entrega da premiação aos vencedores aconteceu na noite desta terça-feira, 22, na praça da prefeitura, sendo a seguinte, em cada categoria: 1º lugar: R$ 1,5 mil, 2º lugar: R$ 1 mil, 3º lugar: R$ 700,00, 4º lugar: R$ 500,00 e 5º lugar: R$ 300,00.

Na categoria residencial, quem venceu o concurso foi Ana Maria Julio, com nota final de 9,28.

Já na categoria comercial, quem venceu foi a loja “Bacana Modas”, com 8,9 de nota final.

A prefeita Sheila Mosso participou da entrega de prêmios e ressaltou a importância do concurso. “Mesmo com as dificuldades da pandemia, nosso município não perdeu as cores e a alegria do espírito natalino graças à participação da população no concurso. Temos certeza que 2021 será um ano de prosperidade e de muitas obras em Chupinguaia. Quero também agradecer a todos os servidores que fizeram possível este importante concurso”, garante.

Na foto, a prefeita entrega as premiações à vencedora e a 2º colocada, Ana Maria Julio e Rosana Aparecida da Hinze, respectivamente.

>>> VEJA, ABAIXO, A RELAÇÃO DE VENCEDORES: