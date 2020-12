Os familiares de Israel Barbosa estão promovendo uma “vakinha virtual” para custear o tratamento que fica em torno de R$ 15 mil.

De acordo com os familiares, há anos Israel sofre com uma ferida na perna, e agora, com o resultado dos exames ficou comprovado que o problema tem apresentado uma corrosão óssea no local. Por não ter condições financeiras e temendo ter que amputar a perna estão arrecadando qualquer quantia em dinheiro.

Quem puder e quiser ajudar no tratamento basta acessa a “vakinha” ou realizar um depósito na conta: Agência 4001-0 poupança ou corrente Conta 20517-6 Damaris Dias Barbosa 011.717.212-00.