Chuvas fortes que caíram na região do Cone Sul neste final de semana causou transtornos a agricultores, principalmente da linha 9, próximo ao distrito de Estrela do Oeste, em Cabixi.

Na tarde desta segunda-feira, 28. A redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e vídeos de moradores daquela região, onde mostram que o trabalho mal planejado e executado pela empresa Construtora Valtran, na ponte de concreto e aço sobre o rio Escondido, com recursos do governo do Estado, causou sérios problemas de trafegabilidade aos produtores.

Ocorre que, de acordo com os sitiantes na época que começou as obras, foi alertado que teriam que colocar mais manilhas para que as águas das chuvas pudessem escoar sem que houvesse risco de passar por cima da estrada.

Porém, não foi o que aconteceu, e agora com as chuvas fortes e com mais frequência, o rio subiu muito e o que os produtores temiam aconteceu como mostram as imagens anexa a matéria.

Com o nível do rio Escondido alto, e não tendo manilhas suficientes para dar vertentes, as águas encobriram a estrada e o tráfego está interrompido até que o nível do rio baixe.

Neste caso não é sobre a ponte o questionamento dos agricultores e sim por não terem previsto que nas proximidades precisariam colocar mais manilhas para dar maior vasão de escoamento das águas na época das chuvas e evitar justamente o que está acontecendo hoje.

>>>Vídeo abaixo: