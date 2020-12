A solenidade de posse do prefeito, vice-prefeito e dos 13 vereadores eleitos, prevista para ocorrer às 15h desta sexta-feira, 1º de janeiro, poderá ser realizada por videoconferência em Vilhena (leia mais AQUI e AQUI).

A informação é da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores (que em conjunto com as Diretorias Legislativa e Administrativa, é responsável pela cerimônia) que explicou o motivo: aumento do número de infectados da covid-19 no município.

O diretor do setor, Osias Hernan Labajos, informou ao Extra de Rondônia que a situação é avaliada pelos parlamentares, já que há 377 casos ativos e faltam 90 para atingir o pico de agosto passado (leia mais AQUI). Conforme o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), 54 novos infectados foram registrados só neste domingo, 27, em Vilhena (leia AQUI).

“A expectativa é que o pico da pandemia seja ultrapassado até esta quarta-feira. E, dessa forma, a posse online é uma alternativa, que inclusive já foi anunciada por outras Câmaras Municipal, conforme procedimento semelhante à diplomação”, avalia.

Labajos explicou que o auditório da Câmara de Vilhena tem à disposição 234 cadeiras e que, no caso de ser presencial e com as medidas de prevenção, seriam utilizadas 117, para um universo de 150 pessoas, que incluem os eleitos, servidores da Casa, membros da imprensa e autoridades.

“Esse número de pessoas num local fechado é muito perigoso. Essa é a razão de avaliar a possibilidade de a cerimônia de posse ser online”, observa, informando, ainda, que a questão deve ser decidida nesta terça-feira, 29.