O Deputado Estadual Chiquinho da Emater parabeniza o Prefeito de Cabixi, Silvenio de Almeida, que assinou o plano de trabalho para receber uma Retroescavadeira para o Município de Cabixi, visando atender a todos os produtores rurais.

Essa aquisição veio através de Emenda do Ex-Senador Valdir Raupp (MDB), ainda quando senador. A Retroescavadeira foi um pedido do Deputado Chiquinho da Emater (PSB), juntamente com o Prefeito Silvenio de Almeida (MDB), que reconheceram que o bem irá ajudar na Agricultura Familiar, aos pequenos produtores rurais, as estradas e porteiras adentro no município de Cabixi.

O Parlamentar Chiquinho da Emater agradece também ao Governador Cel Marcos Rocha por fazer a aquisição através da Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia (SEAGRI), para o Município de Cabixi.

Essa aquisição irá beneficiar aproximadamente 100 pequenos agricultores rurais, desenvolver a agricultura familiar, aumentar a renda dos pequenos produtores rurais, incentivar a permanência do homem no campo e melhorar as condições de produção.

A Retroescavadeira já se encontra comprada e será entregue para a prefeitura de Cabixi no mês de Janeiro de 2021, segundo a SEAGRI.