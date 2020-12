O vereador eleito Dhonatan Pagani (PSDB), que obteve a surpreendente votação de 1.878 sufrágios nas urnas nas eleições deste ano, explicou ao Extra de Rondônia como será o ato de posse que ocorrerá nesta sexta-feira, 1º de janeiro, em Vilhena.

O ato, que inicia às 15h, será de forma presencial, no auditório do Poder Legislativo.

Inicialmente, os parlamentares analisaram a realização do ato de forma online devido ao aumento do número de infectados da covid-19 no município (leia mais AQUI). Mas, após reunião entre os mesmos, ficou mantida o ato de forma presencial, com número reduzido de pessoas no auditório da Casa de Leis.

“O ato de posse será com restrições pela pandemia. Estamos entrando numa segunda onda em Vilhena, pelo que até então vem mostrando os dados. A equipe de saúde orientou que os casos estão subindo de forma significativa, por isso adotamos medidas de restrições cada vez mais rígidas dentro da Câmara. A posse será feita com número de pessoas reduzidas, com cada vereador levando apenas um convidado. A capacidade do plenário será utilizada em quase 20%. Vamos fazer dessa forma para proteger a comunidade e também ter todos os cuidados possíveis com relação à covid-19”, disse Pagani.

Por outro lado, a população também poderá acompanhar a solenidade através de transmissão feita pela página no Facebook da Câmara de Vilhena.

REGIMENTO E POSSE

No ato de posse, Pagani presidirá os trabalhos por ser o vereador mais votado, conforme determina o Regimento Interno da Casa.

Constituída a Mesa Provisória, o presidente efetuará o recolhimento dos diplomas e das declarações de bens e, em seguida, a tomada do compromisso legal dos vereadores, do prefeito e da vice-prefeita.

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

Depois disso, os vereadores se reunirão sob a presidência de Pagani e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara de Vereadores, elegerão os componentes da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022.

A Mesa Diretora é composta por presidente, primeiro e segundo vice-presidentes e primeiro e segundo secretários.