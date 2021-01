Em Vilhena, o primeiro bebê a dar as caras nesse novo mundo em meio a pandemia de Coronavírus, nasceu nesta sexta-feira, 1 de janeiro de 2021, as 09h52 – no Hospital Regional, pelas mãos do médico Renato Bueno.

Pedro Aparecido Morgan, chegou ao mundo em meio a uma pandemia, mas a mamãe Rosana Bernardo Morgan, de 25 anos, dona de casa e o papai Clodoaldo Aparecido Santana, agricultor, estão felizes com a chegada do seu primeiro filho.

Pedro chegou as 09h52 de cesariana – pesando 3,6 quilogramas e 50 centímetros. A mamãe Rosana está na enfermaria se recuperando do parto, na (foto) anexa, Pedro está sendo mimado pela tia Débora.

O casal mora no assentamento Nova Vanessa, região rural de Corumbiara.