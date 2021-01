Vilhena registrou um novo óbito de vilhenense com covid-19, além de 37 novos casos positivos.

Dessa forma, Vilhena registrou até as 19h deste domingo, 3, 4.923 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 77 óbitos de vilhenenses e 12 óbitos de moradores de fora.

Há atualmente no município 448 casos ativos de moradores de Vilhena, 98 casos suspeitos, bem como 4.398 já recuperados e 15 transferidos.

O óbito adicionado no boletim de hoje foi registrado ainda ontem, após o fechamento da edição de sábado. O paciente do sexo masculino tinha 64 anos e era vilhenense.

A taxa de letalidade da pandemia em Vilhena é de 1,56%. No Estado a taxa ficou em 1,89%, no Brasil em 2,53%, na América do Sul em 2,73% e no mundo em 2,16%.

Há 24 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 18 de Vilhena e seis de outras cidades (um de Cerejeiras, dois de Chupinguaia, um de Ministro Andreazza e dois de Conquista do Oeste, no Mato Grosso): nove na UTI, sendo cinco com necessidade de respirador, quatro sexo masculino com 60, 65, 66 e 70 anos e um do sexo feminino com 63 anos.

Na UTI ainda há quatro pacientes sem necessidade de respirador, um do sexo masculino com 47 anos e três do sexo feminino com 43, 57 e 69 anos. Na Enfermaria há 15 pacientes: sete do sexo feminino com 51, 51, 51, 56, 73, 75 e 88 anos e oito do sexo masculino com 38, 52, 55, 57, 59, 63, 70 e 72 anos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 52,1% (sendo 45% na UTI e 57,6% na Enfermaria).

O Estado registrou até hoje 96,9 mil casos confirmados e 1.832 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 7,733 milhões, com 196 mil mortes. No mundo são 85,5 milhões de casos confirmados e 1,850 milhão de mortes.

DECRETO EM VIGOR – O decreto municipal compilado que trata do combate à pandemia no município tem seu texto mais atualizado disponível em: http://www.bit.ly/decretocovid19vilhena.

ATENDIMENTO – Pessoas que tenham sintomas ou se considerem suspeitas de ter covid-19 devem procurar os postos de Saúde em Vilhena. Aos fins de semana a unidade em funcionamento é a Afonso Mansur, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes (das 7h às 19h).

DENÚNCIAS – Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 da Polícia Militar (24h) ou 3322-1936 da Vigilância Sanitária (7h às 17h30, de segunda a sexta-feira).