O ex-secretário municipal de Agricultura, Antônio José de Oliveira Júnior, o popular Junior Pintor, voltou a “incendiar” as redes sociais com um polêmico post em sua página pessoal na rede social Facebook.

Ele disse que a atual Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021/2022 – eleita na sexta-feira, 1º de janeiro, com o vereador Ronildo Macedo (PV) como presidente – não cedeu à interferência do Executivo em Vilhena (leia mais AQUI).

A justificativa ocorre após os membros da Mesa sofrerem uma avalanche de críticas por supostas negociações por cargos políticos.

Para Junior, o discurso da oposição à Mesa Diretora é bonito, mas recheado de hipocrisia. “Ao contrário do que tem sido falado, as negociações não existiram e nem trocaram por cargos políticos. A atual mesa diretora não cedeu a interferência do executivo, e realmente se os caros colegas tivessem se articulado de maneira séria e leal teriam renovado com novos nomes. Porém estão com um discurso hipócrita justificando que houve negociações, mas ao contrário negociações estavam lá com o executivo manipulando. Discurso bonito, porém recheado de hipocrisia”, alfineta.

A ELEIÇÃO

Na eleição, Macedo derrotou Dhonatan Pagani (PSDB), que tinha o apoio da maioria dos vereadores eleitos na coligação do prefeito Eduardo Japonês (PV).

Com exceção de Macedo, os demais membros da Mesa Diretora foram eleitos em outras coligações.

Assim, a Mesa ficou da seguinte maneira: Presidente: Ronildo Macedo (PV); 1º vice-presidente: Samir Ali (Podemos); 2º vice-presidente: Ademir Alves (DEM); 1º secretário: Clerida Maria Teixeira (Avante), e 2º secretário: Elenir “Nica” Salete Gonçalves (PSC).