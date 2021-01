Através das redes sociais, o prefeito Adailton Furia (PSD) informou que oficializou, na tarde desta terça-feira, 12, a anulação do ato que a administração anterior havia assinado, reconhecendo uma dívida milionária da prefeitura de Cacoal com a ENERGISA.

A ação do prefeito será encaminhada ao poder judiciário com medida de Segurança, para que não seja homologado nenhum acordo assinado anteriormente reconhecendo a dívida do município, de quase R$ 10 milhões, junto à empresa.

Nas redes sociais, Furia interagiu com internautas e respondeu questionamentos. Num deles, o mandatário disse que agiu dessa maneira porque o reconhecimento da dívida lhe causou desconforto “sem ser discutida com a equipe de transição e nem se quer com a Câmara municipal”.

A dívida foi reconhecida pela então prefeita em exercício Maria Simões nos últimos dias de 2020. Por outro lado, assessores da ex-prefeita informaram que existe uma decisão judicial com a dívida sem reduzida.