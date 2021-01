A Câmara de Vilhena realizou a 1ª sessão extraordinária do ano na manhã desta quinta-feira, 14. Vários projetos de leis foram aprovados e um deles gerou o debate dos parlamentares.

Trata-se do projeto de lei nº 6.023/2021, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro, no valor de R$ 169.951,16 no Orçamento-Programa da SEMOSP, para aquisição de parques infantis que serão instalados nos Bairros São José, Nova Vilhena, COHAB, 5º BEC e Jardim América, com recursos do Governo do Estado e do Município.

De autoria do Poder Executivo, o projeto foi lido, discutido e aprovado por unanimidade.

O vereador Alexandre Damasceno (Pros) parabenizou o projeto, mas iniciou a discussão alertando a prefeitura quanto à falta de manutenção dos locais, citando o caso da praça do Bairro São José.

“Não só temos que construir, mas também fazer a manutenção desses parques. Se não tiver manutenção, logo logo ficamos sem nenhum”, observou.

Já o vereador Samir Ali (Podemos) também comentou o assunto. “Na realidade, hoje quase todas as praças do nosso município contam com parquinhos sucateados pela falta de manutenção. Mas é importante ressaltar que o recurso dos parquinhos é do Rogério Golfeto, um vereador que contribui com o município”, esclareceu.

Por sua vez, o vereador Vilson Tabalipa (PV) também parabenizou Rogério Golfetto pelo trabalho realizado no Legislativo e chamou à responsabilidade dos frequentadores dos locais.

“Tem que existir uma campanha para que a população também cuide dos parquinhos, cada um tem que fazer a sua parte. Foi feita uma reforma no parquinho da praça Nossa Senhora Aparecida e pessoas adultas quebraram o balanço. Então, os frequentadores têm que cuidar, fiscalizar e não deixar que isso aconteça”, disse.

A reportagem do Extra de Rondônia foi até a praça São José e confirmou a falta de manutenção dos parquinhos, com o mato tomando conta do local.