O ex-vice-prefeito de Chupinguaia, Darci Pedro Rosa, o popular “Darcizão”, morreu na manhã desta sexta-feira, 15, vítima da covid-19, no Hospital Regional de Cacoal.

Ele estava internado desde 26 de dezembro de 2020, tentando combater a doença.

Com 58 anos, Darcizão era um conhecido pioneiro da região do Cone Sul. Em Chupinguaia, ele ocupou diversos cargos eletivos, sendo titular da secretaria municipal de obras, vereador (duas vezes presidente do Legislativo) e vice-prefeito do então 1º prefeito eleito desse município, Ataíde José da Silva, em 1996.

Afastado da política, atualmente morava em Alto Alegre dos Parecis (município em que será sepultado) e se dedicava à compra e venda de gado, sendo agraciado com um prêmio em 2019, informou o filho Rogério Alexandre da Rosa, ex-vereador e atual chefe de campo da secretaria de obras de Chupinguaia.

Em contato com o Extra de Rondônia, a prefeita Sheila Mosso lamentou o falecimento de Darcizão. “É com bastante pesar e dor no coração que recebemos a notícia do falecimento de Darci Rosa, importante personalidade que contribuiu muito com o município de Chupinguaia. Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda”, comunicou a mandatária municipal em nota de pesar.