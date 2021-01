Um forte aparato policial foi montado para garantir a segurança de todo processo de transporte do 1º lote de vacinas contra a covid-19 que chegou ao estado de Rondônia.

De acordo com assessores do Governador Coronel Marcos Rocha, efetivos das Polícias Federal (PF), Rodoviária Federal (PRF), Militar (PM), Politec, e até mesmo a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estão em campo para garantir a eficiência logística do lote.

Durante sua fala em coletiva desta segunda-feira, 18, o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo, explicou que toda esta segurança se faz necessário tendo em vista o fato de Rondônia ser um estado com divisa internacional, e também porque as vacinas são imunizantes visados em todo mundo.

Máximo relatou que todo mundo enfrenta a pandemia causada pelo coronavírus, e que todo cuidado é necessário neste momento. O secretário relembrou que o governo do Estado teve um respirador roubado do município de Costa Marques – que foi recuperado pela Polícia Civil 48 horas depois no estado de Minas Gerais – além de diversos materiais de proteção individual ao longo do período de pandemia.

O Estado de Rondônia irá receber 49.2 mil doses da vacina. A expectativa é de que os imunizantes cheguem ao Estado por volta das 6h e logo em seguida o lote será dividido e encaminhado às regionais de saúde, que posteriormente encaminham para os demais municípios rondonienses. Nesta primeira fase, os profissionais da linha de frente são o grupo que irá receber a vacina.