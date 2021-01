Em entrevista ao Extra de Rondônia na tarde de terça-feira 19, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) fez um breve balanço de seu mandato e apresentou alguns de seus projetos de trabalho para 2021.

De acordo a deputada, há muitos trabalhos para serem executados, assim como em 2020 com atenção especial ao Cone Sul.

Informou que, para Vilhena, no início de fevereiro, serão destinadas duas ambulâncias com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Toda a região irá receber meus recursos; Vilhena ficará com uma parte maior, pois atende à demanda de todo o Cone Sul. É um município polo na área de saúde”, observou.

A parlamentar relembra que, mesmo apoiando outro candidato à prefeitura do município, não deixou de destinar recursos para Vilhena, pois afirma que seu compromisso é com a população. Mas alertou aos gestores que fiquem atentos para que os recursos não sejam devolvidos.

“Tem muitas coisas para chegar no município. Estou fazendo execução direta junto ao Estado. Aconteceu um fato de devolverem o Estado um recurso meu para a aquisição de uma usina de leite, com o dinheiro já em conta da prefeitura, e não gostei; deixei bem claro. Tenho certeza que beneficiaria a população. Seria mais uma opção para nossas famílias”, esclareceu.

Rosangela reforçou, ainda, que continuará a dar apoio e destinando recursos a entidades e associações que estiverem aptas.

RECURSOS DESTINADOS

Em seu balanço, Rosangela pontua que em seus dois mandatos Vilhena recebeu mais de R$ 8 milhões. Para esse ano, já há projetos de mais R$ 2 milhões visando o fortalecimento das áreas de agricultura, saúde e esporte, todos para julho.

RELAÇÃO COM ATUAL GESTÃO DE VILHENA

Sobre sua relação com o atual prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), a deputada explica que ainda não teve tempo para conversar nesse novo mandato, isso devido ao atual cenário pandêmico e também não recebeu convite para visitas.

“Estou aberta ao diálogo e espero que a administração esteja disposta a receber minhas emendas, porque senti que eu tive as portas fechadas. Penso que com o término das eleições, os palanques são desfeitos e, com isso, temos que unir forças pelo bem comum, que é a sociedade vilhenense”, declarou.

Rosangela relembrou, ainda, o caso do tomógrafo, no valor de R$ 1,5 milhão, oriundo de suas emendas parlamentares e nem foi convidada para a cerimônia de entrega. “Não é vaidade; só quero mostrar à população que eu cumpri com meu trabalho e compromisso”, lamentou.

VEREADORES

Em relação à nova legislatura da Câmara de Vilhena, a parlamentar afirma que quer estabelecer parcerias com todos os vereadores, pois, ao seu ver, eles estão mais próximos da população. “Dos novatos, a única que me procurou até o momento para estabelecer uma parceria foi a Nica do Cabo João”, encerrou.