Na tarde de terça-feira, 26, um homem de 76 anos, procurou a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para registrar que tinha sido vítima de furto.

De acordo com a vítima, conheceu uma mulher que disse que se chamava Sarcisa e tinha 19 anos.

O idoso ainda contou que deu moradia a mulher e teve um caso amoroso com ela. Contudo, na manhã de terça-feira, saiu e deixou a garota em casa, porém, quando retornou a mesma não estava na residência e ainda tinha levado sua carteira com todos seus documentos pessoais e um cartão com a senha do banco onde recebe sua aposentadoria.

A Polícia Civil entrou em contado com a agência para cancelar o cartão, mas o mesmo só poderia ser cancelado na própria agência por se tratar de um cartão de débito.

O idoso foi orientado que teria que ir na agência para cancelar o cartão e saber se a mulher havia sacado cerca de R$ 4 mil que ele disse que tinha na conta.