Um homem foi morto e outro ficou ferido em troca de tiros com um Policial Militar e um bombeiro na manhã desta quarta-feira, 27, no município de Cacoal.

De acordo com informações do site Tribuna Popular, os dois seriam bandidos que perderam o controle de um veículo em que trafegavam pela marginal da BR-364, chocando-se com um caminhão que estava estacionado.

No momento do choque do veículo, um bombeiro e um policial militar que passavam pelo local pararam para prestar socorro, entendendo que se tratava apenas de um acidente de trânsito.

Porém, ao se aproximarem, a dupla atirou e acertou num sargento do 4° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar em Cacoal. O policial imediatamente reagiu e disparou contra a dupla.

Um deles foi morto e o outro foi atingido, mas sobreviveu e foi encaminhado ao Heuro.

“A dupla, que seria de Ji-Paraná, estaria na cidade para efetuar um roubo de diamantes e o carro que usavam no momento do acidente também seria fruto de um roubo, informou o noticioso.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento do tiroteio.