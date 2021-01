O Flamengo venceu o Grêmio de virada nesta quinta-feira, 28, e segue no páreo na briga pelo título brasileiro.

Com o resultado e a boa atuação, o técnico Rogério Ceni ganhou uma sobrevida no comando da equipe, que permanecerá focada na disputa.

Com a vitória, o Rubro-Negro assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, restando seis rodadas para o final. O Inter lidera com 62 pontos, quatro na frente do Flamengo. Embora as duas equipes ainda se enfrentem na penúltima rodada, a equipe carioca tem que torcer por um tropeço do rival.

O meia Arrascaeta destacou a proximidade da liderança. O uruguaio ressaltou a boa recuperação da equipe após sair atrás no primeiro tempo.

“A gente sabe que está ali pertinho. Cada jogo é uma final. No segundo tempo nos recuperamos bem. No primeiro nem tanto, erramos muitos passes. Saímos fortalecidos desta partida”, disse.

Arrascaeta falou o que os Rubro-Negros fizeram para mudar o panorama da partida. “A gente sabia que precisava do resultado. Passamos a marcar em cima e conseguimos os gols”, declarou.

O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro.