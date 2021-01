Devido a pandemia do novo coronavirus a campanha “Janeiro Branco” voltada para cuidados com a saúde mental foi desenvolvida em Vilhena de modo remoto.

Dentre as ações estavam conversas e debates via salas no Google Meet, produção de conteúdo para distribuição no Instagram e Facebook, lives, entrevistas em rádios, TV’s e jornais locais.

A equipe atuante formada por um grupo de mais de 70 profissionais e acadêmicos de psicologia voluntários iniciaram o projeto nacional em Vilhena no ano de 2017, sendo idealizado na época pela psicóloga brasiliense Roseli de Melo que estava de férias no município. Hoje, a campanha é liderada pelas psicólogas Diene Nepomuceno, Elis Regina, Rivania Cassia e Eliene Targino.

De acordo com Diene Nepomuceno, devido ao atual cenário mundial o desenvolvimento da campanha foi bem diferente. “Esse ano foi ainda mais desafiador realizar a campanha devido as restrições impostas pelo coronavírus, mas ainda assim o desejo de nossa equipe de voluntários em poder contribuir com o cuidado da saúde mental da nossa comunidade foi ainda maior. Nos reunimos e fizemos a proposta de adaptar nossas ideias para ações remotas, por meio de redes sociais”.

Segundo a especialista, a abertura do “Janeiro Branco” foi especial, pois contou com a performance do artista, filósofo, mestre em ciências sociais, doutor em educação e professor universitário Rodrigo Pedro Casteleira (PC) que apresentou o vídeo “VI(D)AS A FIO”. “A apresentação nos trouxe profundas reflexões a respeito da importância de levantarmos essa bandeira em prol da saúde mental”, enfatizou ela.

O projeto contou também com aulas e palestras de meditação do professor Augusto Curita e atividades na comunidade Trindade Santa. “O mês de janeiro está acabando, mas as ações continuam de janeiro a janeiro, pois pretendemos auxiliar nesse cuidado com a saúde mental da nossa população”, destacou a profissional.