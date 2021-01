A deputada estadual Rosangela Donadon é autora do projeto de lei ordinária que visa a aprimorar a estratégia de vacinação contra a covid-19 em Rondônia, priorizando pessoas com deficiência mental, intelectual e sensorial.

Segundo a parlamentar, toda a sociedade sai beneficiada na medida em que se adota o critério lógico de imunizar aqueles menos capazes de adotar, por si, medidas comportamentais preventivas, ou mesmo manifestar verbalmente a ocorrência de sintomas.

Na justificativa de sua proposição, Rosangela Donadon destaca tratar-se da adoção de um critério lógico e objetivo, contribuindo para o sucesso dos esforços de imunização que atraem as atenções do poder público e as preocupações de toda a população frente à pandemia.

“No enfrentamento de uma questão dessa dimensão, é preciso agir com sensibilidade à aflição das famílias que têm entre seus entes problemas dessa natureza e, ao mesmo tempo, agir com a racionalidade lógica e matemática que a epidemiologia exige”, declarou a deputada.

Sobre a tramitação da proposta, Rosangela Donadon afirmou estar confiante quanto ao apoio dos demais deputados para que a proposição tramite com a urgência que a matéria exige, bem como sua aprovação venha a demonstrar que o parlamento estadual está atento às oportunidades de contribuir com o poder executivo para que as ações de imunização sejam coroadas de êxito.