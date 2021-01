Um homem de 30 anos, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem no Km 1 da BR-364, em Vilhena, transportando arma de fogo de forma ilegal.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o rapaz foi abordado em fiscalização de rotina pelos PRFs, no qual foi observado que ele ficou inquieto e demostrou certo nervosismo.

Com isso, foi feito revista no veículo que ele conduzia e no interior foi localizado no porta malas, o cano de uma espingarda, e logo em seguida, no decorrer da busca, os patrulheiros encontraram debaixo do carpete na parte traseira, o restante da arma, sem número de série e fabricante desconhecido.

Além disso, uma caixa com 23 munições, calibre 28 CBC, sendo 20 delas intactas e 3 deflagradas, debaixo do banco do motorista, um artefato artesanal, utilizado para caça, calibre 32 e uma roupa usada para camuflagem.

Indagado sobre as armas, o homem disse que eram dele e que não possuía porte ou qualquer outra documentação que o autorizasse a portá-las.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.