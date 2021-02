Durante a tarde da última quarta-feira 03, o deputado estadual Eyder Brasil (PSL) juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (PRB) reuniram-se com membros da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO).

Entre os assuntos abordados, o atual presidente da FIERO, Marcelo Tomé apresentou o plano estratégico de desenvolvimento do Estado de Rondônia, e destacou que essas e outras ações vêm de encontro com estratégias que beneficiem diretamente a população.

TRANSPORTE ESCOLAR

Eyder aproveitou, durante a tarde, a para ouvir os donos de empresas de transporte escolar, que com a paralisação das aulas, foram prejudicados em decorrência da Covid-19 e buscam uma forma de amenizar os prejuízos causados.

O parlamentar destaca que 2021 é um ano em que é preciso unir forças de diversos segmentos juntamente com as autoridades do Estado para que não haja prejuízos maiores para os pequenos e grandes empresários e consequentemente na economia de Rondônia.