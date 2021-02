A possibilidade das instalações do Complexo Beira Rio, virar a sede administração da prefeitura, está dividindo opiniões em Cacoal.

Isso porque o Complexo é o único espaço nesse município para a divulgação da cultura, gastronomia e lazer.

O assunto movimenta os bastidores e se comenta numa provável manifestação contrária dos amantes da cultura.

Por outro lado, o prefeito Adailton Furia (PSD) comentou com interlocutores que a transferência da sede administrativa é necessária devido a que o atual prédio da prefeitura está “caindo aos pedaços” e suas instalações não oferecem mais a estrutura necessária para as atividades da gestão.

Também, com a prefeitura funcionando no Complexo, evitaria o pagamento de aluguéis com as principais pastas e movimentaria o local.

Inaugurado em 2018 via recursos conquistados pelo ex-deputado federal Nilton Capixaba na ordem de R$ 11,5 milhões, o Complexo está sem funcionamento, mas é considerado o maior espaço público e fomentador do setor turístico, cultural, entretenimento e lazer do interior do Estado de Rondônia.

O empreendimento dispõe de anfiteatro, 10 restaurantes, espaço para brinquedoteca, pista de caminhada, estacionamento para 250 veículos e palco para shows com capacidade para cerca de 20 mil pessoas. Está construído na orla do Rio Machado, nas margens da RO-383, na saída de Cacoal para o município de Rolim de Moura.

Para saber o que a população de Cacoal pensa sobre o assunto, o vereador Paulo Henrique (PTB), em contato com o Extra de Rondônia, informou que disponibilizou uma enquete em sua página pessoal na rede social Facebook com a intenção da participação popular que resultará no seu posicionamento no Legislativo municipal.

Participe da enquete e deixe sua opinião clicando AQUI.