A Escola Família Agrícola Cone Sul (EFA) Manoel Ribeiro de Cerejeiras está com matrículas abertas para a 1ª turma do curso técnico em agroecologia integrado ao ensino médio.

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar camponesa do Cone Sul a escola oferece uma educação voltada à realidade do campo em regime de internato com alternância semanal.

Os interessados podem realizar a matrícula até o dia 12 de fevereiro no sindicato dos trabalhadores rurais de Cerejeiras, localizado na Rua Nova Zelândia 1214, Centro, das 08h as 13h, pelo e-mail: aefacs@hotmail.com, ou ainda pelo WhatsApp nos seguintes números: (69) 99608-8790 – Juciléia (diretora) / (69) 99600-2861 – Frank (coordenador do curso).

Para realizar a inscrição é necessário que o aluno tenha concluído o ensino fundamental, resida ou tenha vínculo com o meio rural, além de assinar o compromisso com as regras da escola para conviver em regime de semi-internato.

Para efetivação da matrícula o candidato deverá comparecer na data pré-estabelecida, em posse dos seguintes documentos: comprovante de conclusão do ensino fundamental, xerox da certidão de nascimento, duas fotos 3×4, documentos pessoais dos pais ou responsáveis, comprovante de residência, cartão do SUS e de vacinação, laudo médico (quando houver) e documentos pessoais do estudante RG e CPF.