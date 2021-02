Logo após tomar conhecimento que dois homens numa moto Biz C 100 de cor preta havia assalto uma mulher a mão armada e levado sua Honda Bros 160 de cor preta, ano 2018, placa NDS-9581/Vilhena, leia (AQUI), a guarnição foi informada por policiais do Núcleo de Inteligência (NI) que membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) estariam na cidade para roubar veículos e trocar por drogas na Bolívia.

Com isso, ao averiguar em câmeras de segurança nas proximidades, onde aconteceu o assalto, a polícia identificou a dupla suspeita, e de imediato fizeram campanha numa casa na Rua Joaquim Nabuco, no bairro Embratel.

No local, havia duas mulheres e que após algumas horas de monitoramento, os militares visualizaram a aproximação de um veículo de cor escura, onde chegou o suspeito M.S.L., sendo abordado.

Contudo, M., não obedeceu a ordem de levantar as mãos e ainda tentou sacar algo da cintura, momento em que os policiais efetuaram três disparos para se resguardarem.

Entretanto, M., empreendeu fuga, pulando vários muros e invadido residências, sendo perseguido numa região de mata alta, porém foi alcançado por um dos militares, mas não se rendeu e avançou contra o policial na tentativa de pegar sua arma, sendo que foi necessário efetuar disparos para conter o fugitivo, mesmo assim o suspeito entrou em luta corporal com o policial, sendo mobilizado.

Em incursão no imóvel, foi localizada a motocicleta Bros 160 tomada em assalto. Uma adolescente de iniciais D.P.S., de 16 anos, se apresentou como proprietária da residência e relatou que D.W.S., de 19 anos e M.S.L., haviam deixado o veículo em sua casa e disseram que no outro dia pegariam.

Em incursão na casa de D.W.S., que faz uso de tornozeleira eletrônica, o mesmo tentou fugir pulando muros, sendo feito cerco policial e o suspeito capturado.

Na residência de D.W., foi localizada uma arma de fogo Bereta calibre 6.35 municiada com um projetil, no local ainda foi encontrada uma camisa de cor vermelha e uma calça jeans utilizada pelo suspeito no assalto à motociclista.

Posteriormente foi realizado diligencia na casa do suspeito M., onde foi localizada uma espingarda calibre 12, marca Rossi de dois canos, municiada com dois cartuchos, além disso, foi localizado 13 munições do mesmo calibre e uma blusa de cor preta que o suspeito teria usado na ação criminosa.

Os suspeitos contaram à polícia que a motoneta usada no assalto a motociclista foi deixada numa oficina mecânica e indicaram o endereço.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente om os objetos apreendidos, onde a ocorrência foi registrada.