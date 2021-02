O deputado Alex Silva (Republicanos) abriu a agenda da semana, na segunda-feira 08, visitando o município de Candeias do Jamari, localizado a 24 km da capital.

Em reunião com o prefeito Valteir Queiroz, o vice-prefeito Toninho Cerejeiras e os vereadores Aussemir Almeida, Jorge Saldanha, Paulo Macário, Jucilene Moraes e Marcos da Hora, tratou sobre diversas demandas referentes à segurança pública do município.

Entre os assuntos discutidos, esteve a reforma do Grupamento de Polícia Militar do distrito de Triunfo e o projeto social “Policial Militar Mirim”, que tem a finalidade de resgatar adolescentes que estão ociosos nas ruas e formá-los cidadãos de bem.

O prefeito de Candeias ressaltou que o deputado Alex Silva é um grande parceiro do município e que a segurança pública é uma das prioridades de ambos os mandatos.“O deputado se mostrou sensível às demandas apresentadas do nosso município e creio que juntos podemos estimular nossos jovens sobre suas responsabilidades, direitos e deveres no convívio familiar, comunidade escolar e sociedade em geral”, afirmou.

Já o deputado, se colocou à disposição para continuar buscando benefícios para a população de Candeias do Jamari e do distrito de Triunfo, e lembrou que já levou investimento para a educação do município no valor de R$ 270 mil, usado na construção de novas salas de aula da escola Carlos Drummont de Andrade.