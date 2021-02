O trabalho envolvia a análise da evolução dos custos de produção da empresa, e em especial, os custos mensais do último semestre. Em dezembro o volume produzido cai bastante.

A experiência tem recomendado que as portas sejam fechadas por 15 dias, durante o natal, justamente para evitar estoques maiores, conjugados com vendas menores.

Os números trouxeram expressivas revelações e resultados desconcertantes. É que em dezembro, os volumes unitários produzidos equivaliam à metade da média mensal. E por ser uma indústria, com pesados custos de equipamento, energia, mão de obra e produtos industriais, além do 13º. salário percebeu-se que os custos médios unitários de produção dobraram, principalmente afetados pelas despesas e custos indiretos.

Como reagir a isso? Quais as melhores providências a adotar? O que fazer quando o custo médio unitário é maior do que seu preço de venda?

Esse é um problema de difícil solução, mesmo considerando que a empresa utiliza planejamento adequado e sistemático. Ao contrário das empresas comerciais, as receitas das indústrias, no mês de dezembro, tendem a ser bem menores. Nesse caso, é possível que determinadas organizações venham a apresentar um indesejável prejuízo contábil.

Com a menor produção física de dezembro, os custos de produção tendem a crescer bastante. No nosso caso ele dobrou, de um mês normal para este. Por outro lado, se acrescentarmos ao estoque de produtos acabados, um mês de produção com custos dobrados, concluiremos que o custo médio unitário do estoque vai sofrer uma significativa elevação.

Tal ocorrência acendeu o sinal vermelho. Delicada questão gerencial. Ninguém pode assistir, passivamente, o aumento do preço médio do estoque se ele não puder ser repassado ao cliente final. Isso seria insensatez.

Há outro aspecto relevante. A diferença de preços, entre o produto mais barato e o mais caro, chega a 10 vezes. Diante de tais extremos, o preço médio de venda oscila muito. Pequenos equívocos na preparação do planejamento da produção e/ou vendas, podem impactar o nível ideal do estoque, inclusive afetando o capital de giro da firma.

Diante desse quadro, pode-se compreender quão importante é conhecer o perfil dos clientes, acompanhar seus hábitos de consumo, analisar com cuidado o mix de produtos nos relatórios internos. Você já passou por uma situação dessas? Como foi sua experiência? Tem conseguido resolver os problemas na origem ou apenas minimizá-los? Esta é uma das razões porque a administração é chamada de ciência e não teoria econômica: pode ser complexa, porém seu exercício é gratificante. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.