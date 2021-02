Com valores reajustados, a prefeitura iniciou, no início deste mês, a distribuição dos carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2021 nas casas, tendo como prazo de pagamento até 12 de abril em Vilhena (leia mais AQUI).

Há parcelamento de até oito vezes, com possibilidade de desconto à vista de 15% no predial e 10% no territorial. Além disso, há a possibilidade de isenção, conforme lei municipal.

O caso trouxe grande polêmica nas eleições municipais, com favoráveis e contrários ao aumento dos valores.

Um dos que sempre se manifestou contrário ao reajuste é o Tenente do Corpo de Bombeiros, Luiz Thomaz Bueno que foi candidato a vice ao lado do empresário Paulinho da Argamazon, ambos do Republicanos.

Eles consideravam o aumento abusivo e sugeriam outras alternativas de arrecadação para não prejudicar muitas famílias.

Na última semana, através de um post feito pelo jornalista Paulo Mendes (um dos perfis mais lidos na rede social Facebook em Vilhena), Bueno comentou o assunto, ao dizer que “fui assaltado” e que “em tempos de crise, o gestor municipal só pensa em arrecadação.

