Em importante ação de combate à Covid-19, a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com Instituto Federal de Rondônia (Ifro), campus Colorado do Oeste e Vilhena, realizaram a distribuição de 100 protetores faciais e 24 litros de álcool em gel para os feirantes de Cerejeiras.

Coordenado pelo chefe regional da Seagri no Cone Sul, engenheiro agrônomo Ariel Gomes, o trabalho aconteceu no último domingo 14, oportunidade em que as entregas foram feitas no espaço da feira municipal.

Para o responsável pela Seagri, as entregas estão sendo realizadas com sucesso em outras localidades do Cone Sul, como Vilhena que, segundo ele, contou com a presença do secretário de agricultura Evandro Padovani.

Gomes também destacou que por determinação do secretário Evandro Padovani, a distribuição está sendo intensificada para atender às famílias rurais do Estado, inclusive com ações desenvolvidas pelos extensionista rurais da Emater, trabalho que faz parte do projeto “Previna-se”.