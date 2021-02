Em nota de pesar, o deputado Luizinho Goebel (PV) lamentou a morte do pioneiro do ramo de agronegócio e fomentador da agricultura no Estado José Gripa.

Segundo informações, o pioneiro passou mal e foi encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena com insuficiência cardiorrespiratória, vindo a óbito por volta das 22h desta terça-feira 23.

Vindo da cidade de Amambaí, Mato Grosso do Sul, Gripa chegou em Rondônia na década de 70, sendo exemplo de uma família de agricultores que se tornou pujante no Brasil. Em Vilhena, a família completou um ciclo de três gerações de homens do campo.

Em maio de 2015, o deputado Luizinho Goebel homenageou José com o título de “Cidadão Honorário do Estado de Rondônia”.

>>> Leia nota na integra

É com uma tristeza infinita no coração que venho comunicar o falecimento de um grande amigo que, certamente marcou as vidas daqueles que puderam conviver com ele.

É uma notícia inesperada, mas a morte infelizmente surge a qualquer momento e por vezes leva as pessoas que nos são especiais.

Neste momento de tristeza, nos unimos para manifestar nossas mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos de José, rogando a Deus que conforte seus corações.