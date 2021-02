Devido a comemoração do dia da “Conquista do voto feminino”, a vereadora vilhenense Vivian Repessold (PP) destacou a importância da data em que foi instituído o voto das mulheres no Brasil, ressaltando o empenho e lutas para que tal direito fosse garantido. “Parabéns a todas que fizeram parte dessas importantes conquistas”, disse.

Quem vive hoje a liberdade democrática plena que a população brasileira dispõe, custa acreditar que várias classes da sociedade tiveram que lutar duramente para gozar de tais benefícios. Entre elas as mulheres, cujo direito ao voto foi concedido há 89 anos, muito tempo depois que o povo começou a poder escolher de forma direta seus representantes.

E foi justamente em 24 de fevereiro de 1932 que isso aconteceu, então a vereadora vilhenense Vivian Repessold fez questão de se manifestar acerca da importância desta data na História do Brasil.

“Há 89 anos, as mulheres nem sequer participavam da vida política do país, uma vez que eram proibidas de votar Quem acompanha a importância da luta das mulheres por direitos e o quanto essa discussão tem espaço nos dias atuais muitas vezes não imagina quão recentes são algumas das conquistas para o gênero feminino do ponto de vista histórico.”, destaca a vereadora.

Resgatando a história, ela acrescenta que “somente em 24 de fevereiro de 1932 o Código Eleitoral passou a assegurar o voto feminino; todavia, esse direito era concedido apenas a mulheres casadas, com autorização dos maridos, e para viúvas com renda própria. Essas limitações deixaram de existir apenas em 1934, quando o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal”, explicou.

Na condição de integrante do gênero feminino a exercer cargo eletivo na cidade, Vivian homenageia todas as mulheres que dia a dia lutam pelo avanço dos direitos femininos, lembrando inclusive que o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil passou a ser comemorado a partir de 2015, com a promulgação da Lei nº 13.086/15.

Ao finalizar sua fala a vereadora pontuou: “O importante são as mulheres continuarem a fazer parte das conquistas, lutando pelos nossos direitos enquanto mulheres, que todas nós estejamos sempre vivenciando e fazendo a história do nosso Brasil. Parabéns a todas nós mulheres por estarmos a frente de um objetivo tão grande e importante que é o avanço daquilo que nós acreditamos, que cada dia mais possamos nos encorajar umas às outras e juntas continuarmos a fazer a diferença como mulheres e como cidadãs”.