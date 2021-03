O governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (sem partido) confirmou à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO) por meio do presidente do Parlamento, Alex Redano (PRB), com extensão aos demais pares, que o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) passa, a partir de agora, a ser o líder do governo na casa de leis estadual.

O parlamentar do PV tem um bom trânsito na ALE-RO e é conhecido por seu estilo conciliador. Goebel é um dos representantes do Cone Sul do Estado de Rondônia e também um dos representantes dos municípios que compõem a região do Vale do Guaporé. Parlamentar atuante, Luizinho é defensor de diversas frentes sociais no parlamento rondoniense, dentre as quais, o agronegócio (desde a cultura de grãos até a agricultura familiar) bem como a saúde, educação e infraestrutura.

A relação entre Goebel e o Governo do Estado de Rondônia sempre foi promissora para os municípios rondonienses. O parlamentar mantem bom relacionamento com as bases do governo no interior de Rondônia e atua em consonância com o desenvolvimento do Estado.

CURRÍCULO

Luizinho Goebel tem grande experiência legislativa, pois está em seu quarto mandato. Na ALE-RO, participou de diversas comissões importantes, como a Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR), Comissão de Saúde e Comissão de Obras e Serviços Públicos, dentre outras.

Entre os anos de 1999 e 2000 esteve na Direção de obras da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) da Prefeitura Municipal de Vilhena. Entre 2003 a 2006 foi assessor e Residente Regional do Departamento de Viação e obras Públicas de Rondônia (DEVOP), atualmente o órgão se transformou no Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DER).