Mais uma dona de casa foi espancada pelo marido na segunda-feira 08, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Desta vez o crime aconteceu em uma residência no distrito de Triunfo, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

Um homem de 49 anos foi encaminhado para a Central de Flagrantes em Porto Velho após agredir a esposa de 36 anos.

Segundo informações, o homem chegou em casa exaltado e já foi espancando a mulher sem dizer nenhuma palavra.

A vítima foi agredida com socos no rosto, cabeça e costas. Não satisfeito, o acusado pegou um cinto e com a vela atacou novamente a esposa brutalmente.

A mulher ficou com diversos hematomas e em uma oportunidade acionou a Polícia Militar. O acusado foi localizado e preso em flagrante.