Aproximadamente 6,5 mil pessoas acompanharam as quatro cerimônias de colação de grau realizadas de forma online pela Unesc nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro e 02 de março. Em um esforço conjunto, a instituição reuniu equipes que se dedicaram e conseguiram garantir o sucesso das transmissões.

A tecnologia permitiu, por exemplo, que o diretor geral da Unesc, Ronald Campos, conduzisse as solenidades de colação de grau dos formandos das unidades de Vilhena e Porto Velho, diretamente da unidade de Cacoal.

A transmissão foi organizada de forma que os acadêmicos se reuniram em um ambiente virtual, por meio da plataforma Google Meet, e interagiam com aqueles que, presencialmente, conduziam e participaram das cerimônias. No auditório da Unesc em Cacoal, além da direção da instituição, participaram apenas os coordenadores dos cursos da unidade e os representantes das turmas.

Todas as quatro cerimônias foram transmitidas ao vivo para o público externo, familiares e amigos, pelo Canal da Unesc Rondônia no Youtube. Centenas de comentários surgiam a todo momento, ao longo das transmissões, promovendo uma interação jamais imaginada pelos professores e direção da Unesc.

“A realização das cerimônias de colação de grau, de forma online, tem sido uma experiência totalmente nova para todos nós da Unesc, direção, docentes e técnicos. Foi uma verdadeira soma de esforços para garantir a organização e a transmissão destas solenidades. Estamos muito felizes pelas mensagens que temos recebido, pela satisfação dos que participaram e prestigiaram”, ressaltou Ronald Campos.

Agora, além das lembranças que ficarão guardadas na memória, todos os momentos das cerimônias de colação de grau dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito, engenharia civil, engenharia de produção, biomedicina, farmácia, ciências contábeis, engenharia ambiental, radiologia, enfermagem, administração, letras, nutrição, psicologia, pedagogia e sistemas de informação estarão disponíveis no Canal da Unesc.

De acordo com uma das formandas, “essa é mais uma etapa concluída em minha vida. Mais uma porta que se abre e tenho a missão de contribuir de forma significativa com a sociedade. A Unesc teve uma importância fundamental nessa caminhada, pois foi a instituição que me acolheu. Os professores foram muito importantes, foram os consultores do saber, construindo para a minha formação, o meu aprendizado, sempre com amizade e carinho”, enalteceu a mais nova psicóloga, Simone Melo.

Já Karoliny Ferreira Martins, que acaba de se graduar em letras pela Unesc, parece não querer sair da instituição. A jovem já está matriculada no curso de pedagogia da Unesc e quer se manter na busca constante pelo conhecimento.

“A colação de grau foi a realização de um sonho. Meus professores foram magníficos, são pessoas que estou levando para a vida! Eles não me permitiram desistir, nos dias difíceis sempre tive o apoio de todos. Sou admiradora de todos! Conclui o curso de letras e agora já estou matriculada em pedagogia na Unesc. Pretendo também fazer minha pós em gestão escolar e desde o começo do mês de fevereiro estou atuando como professora de reforço particular”, destacou Karoliny.