A seleção para os cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) continua aberta. O processo seletivo é para ingresso no 1º semestre de 2021. As inscrições serão realizadas no site até 4 de abril de 2021.

São ofertadas 946 vagas no ensino superior, distribuídas em oito campi da instituição: Ariquemes (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Biológicas e Engenharia Agronômica), Cacoal (Matemática, Geografia, Zootecnia e Agronegócio), Colorado do Oeste (Zootecnia, Engenharia Agronômica, Ciências Biológicas, Gestão Ambiental e Medicina Veterinária), Guajará-Mirim (Ciências Biológicas), Jaru (Medicina Veterinária), Ji-Paraná (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Florestal e Licenciatura em Química), Porto Velho Calama (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação e Licenciatura em Física) e Vilhena (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Matemática e Arquitetura e Urbanismo).

Os cursos do Ifro são públicos e gratuitos, não sendo cobrada taxa de inscrição, de matrícula ou mensalidade. Nesta oferta estão as vagas do sistema de ensino presencial, havendo como requisito de ingresso ter concluído o ensino médio até a data da matrícula.

No âmbito do Instituto Federal de Rondônia, a retomada das atividades presenciais de ensino, pesquisa, extensão e administrativas terá como balizadores a legislação, o cenário epidemiológico e as condições sanitárias.

O Processo Seletivo 2021/1 será realizado em uma única etapa: classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Química, Física e Biologia do 1º ao 3º ano do ensino médio ou com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nas áreas do conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias) em uma das edições do exame, de 2010 a 2020.

Cada candidato concorrerá com uma inscrição, sendo válida somente a última inscrição realizada no sistema, caso haja mais de uma inscrição com o mesmo CPF. Em conformidade com a legislação vigente, há destinação de vagas ao sistema de Ações Afirmativas/Cotas Sociais e para PcD (Pessoas com Deficiência).

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet através do link: https://bit.ly/3aJjymN. É necessário ter em mãos o CPF (obrigatoriamente do candidato), documento oficial de identificação e o histórico ou boletim escolar ou documento oficial equivalente. Conforme a Coordenação de Exames e Admissão (CEA/IFRO), é imprescindível a leitura do Edital.

Pelo cronograma da seleção, a publicação da lista dos candidatos inscritos e resultado preliminar deve ocorrer no dia 6 de abril. Já a divulgação do resultado final está prevista para 13/04/2021, data em que também é realizada a convocação em 1ª chamada para matrícula dos aprovados. Já a convocação em 2ª chamada deve ocorrer em 30/04/21.