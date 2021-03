O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), iniciou na última semana as obras para o desvio da ponte sobre o rio Canário, na rodovia 391, no quilômetro 16, entre a BR-364 e o município de Chupinguaia.

Segundo o diretor-geral do DER, Elias Rezende, um laudo técnico apontou que a ponte sobre o rio Canário está com a estrutura comprometida.

“As conclusões técnicas apontaram avariação integral do pilar central da ponte, implicando risco potencial. Teremos que interditar totalmente o tráfego de veículos sobre a ponte. A licitação está marcada para o dia 23 de março, visando a contratação de uma empresa especializada para elaboração do projeto de recuperação da ponte do rio Canário, bem como das pontes do rios Ouro e Azul. O governador, coronel Marcos Rocha tem cobrado diariamente a celeridade na manutenção dessas pontes, devido ao grande fluxo de veículos para o escoamento da produção de gado de corte, leite e soja”, pontuou Elias.

Os trabalhos no desvio são executados pela equipe da 9ª Residência Regional do DER em Vilhena, em parceria com a 1ª Regional do DER em Colorado do Oeste, 5ª Regional do DER em Rolim de Moura e Prefeitura de Chupinguaia.

“É um trabalho árduo, pois estamos correndo contra o tempo, principalmente com as fortes chuvas que tem caído na região. Os serviços consistem na instalação de dois tubos de aço corrugado (armco) de 15 metros de comprimento por dois de diâmetro. Além disso, o local está recebendo um aterro de mais de quatro metros de altura e encascalhamento em mais de 800 metros. Quero agradecer a prefeita de Chupinguaia, Sheila, pela parceria e aos nossos servidores que tem se dedicado diuturnamente para a execução dos serviços com qualidade”, explicou o residente da 9ª Regional do DER de Vilhena, Rogério Henrique de Medeiros.