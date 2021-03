Nesta semana ouve uma coisa que me alegrou muito e outra que me abateu. As pessoas se alegram por suas realizações profissionais, por suas conquistas, por avanços experimentados, por metas alcançadas, por negócios fechados… As pessoas se abatem por erros cometidos, por críticas sofridas, por falhas operacionais, por pequenos gestos dos colegas e até mesmo pela ausência de uma palavra de motivação proveniente de seu superior imediato.

Recentemente presenciei o atendimento dado por um funcionário a um cliente irado. Aquela pessoa foi tão educada, polida e respeitosa, que desarmou a agressividade do cliente de forma rápida, convincente e eficaz.

Todos nós devemos ser sensíveis diante dos bons exemplos. Eles trazem consigo importantes lições de vida. Também devemos ter a humildade de incorporar bons exemplos, tão logo surjam no nosso horizonte. Nosso perfil profissional precisa estar em permanente evolução. Eu e você podemos estar na situação daquele cliente irado; contudo, por vezes, nossas palavras e atitudes, representam a empresa, com seus interesses e desafios, a qual precisa zelar pela fidelidade de cada cliente.

A vida profissional é um campo fértil e repleto de oportunidades. Devemos motivar-nos uns aos outros. Não deixe a falta de elogios desmotivá-lo. Não podemos criticar a chefia por suas eventuais omissões. Podemos e devemos procurar ser a melhores colaboradores a despeito da motivação não recebida.

Nenhum de nós tem a habilidade de penetrar na mente de nossos superiores, identificando os assuntos e questões nos quais estão envolvidos. Desconhecemos sua agenda. Ignoramos as pressões recebidas frequentemente pelo titular dessa função. Gerentes estão sob constante pressão por resultados, por aumento de vendas, por redução de despesas, pela melhoria da performance funcional, dos produtos e serviços, dos parceiros comerciais e por aí vai.

A maturidade profissional é desenvolvida diariamente nas empresas; todos devem buscá-la; todos podemos ser um pouco melhores hoje, em relação ao que fomos ontem. Será tão bom de mais pessoas passarem a pensar desta forma. Seja o primeiro a participar dessa transformação cultural no interior de sua organização.

Precisamos crescer na área profissional e emocional mesmo que as vendas estejam caindo, mesmo que a empresa vá se distanciando de suas metas. É exatamente nessas horas que devemos exibir nossa capacidade e habilidade. Relacionamentos interpessoais sempre podem ser aprimorados. Lembre-se que você é uma pessoa de fé e esperançoso de dias melhores.

É possível, sim, trabalhar sob pressão e ainda assim prestar um atendimento de excelência. Não aceite um não como resposta. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.