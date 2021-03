Entrevistado por telefone na manhã desta sexta-feira 12, o senador Marcos Rogério (DEM) comentou a repercussão de reportagem do Extra de Rondônia veiculada dias atrás, ocasião em que seu nome ficou entre os mais cotados na disputa eleitoral do próximo ano ao Executivo rondoniense.

“Fico honrado pela repercussão, que acredito ser fruto do trabalho desenvolvido pelo mandato e pela leitura que o Extra de Rondônia fez do panorama político, mas mesmo dando a devida importância à sucessão estadual, acredito que neste momento todos os esforços das pessoas públicas, particularmente quem é detentor de mandato eletivo, devem estar centrados no enfrentamento da pandemia e suas conseqüências”, disse Rogério.

Sobre a questão política, o senador afirmou que as eleições do ano que vêm serão discutidas e formatadas pelos dirigentes partidários “no momento apropriado”, e que hoje “precisamos trabalhar para reverter este cenário de crise causada pelo coronavírus”.

Marcos Rogério garantiu que tanto seu mandato, quanto a bancada federal de Rondônia estão amplamente comprometidos com ações que possam garantir meios do sistema de saúde do Estado atenda à população, ao mesmo tempo em que buscam saídas para solucionar outras demandas geradas pela pandemia.

“Rondônia e o Brasil passam por um momento grave e urgente, e temos que trabalhar focados em reverter este quadro, que já nos afeta desde o ano passado, para termos um 2.022 mais próximo da normalidade”, pontuou o parlamentar.

Finalizando, ele agradeceu aos rondonienses que deram destaque ao seu nome na sucessão estadual, reiterando ter ficado honrado com tal fato e frisando que este reconhecimento faz com que ele tenha mais respaldo para prosseguir atuando na mesma linha com que conduz o mandato.