O projeto da feira é coordenado pelo agente cultural Bruno Cristian Vuolo Machado que faz parte do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário e da Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA) e foi contemplado no edital Nº 80/2020/SEJUCEL-CODEC –1ª Edição Pacaás Novos do Edital de Chamamento Público para Difusão de Festivais, Mostras e Feiras Artísticas e Culturais, no Eixo III Feiras Culturais de Artesanato e Artes Visuais – Plataformas de Exposições Virtuais -Item V Artes Visuais , com recursos Governo do Estado de Rondônia/SEJUCEL/FEDEC/RO, por meio da Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) Governo Federal.

Segundo Bruno, a feira conta com exposição de trabalhos de 12 artistas de Rondônia e tem como objetivo promover a integração e o desenvolvimento social, além de oferecer momentos de lazer e cultura para as pessoas que acessarem a plataforma da feira.

Bruno ressalta que a realização da feira vai contribuir também para preservar a memória regional, valorizando a arte cultura e historiografia, a cidadania e o patrimônio cultural de Rondônia.

De acordo com Bruno, os visitantes da feira podem conferir os trabalhos dos pintores Flávio Dutka, Grácia Benelli, Maria Lemos, Solange Lima, Maria Andrade, Leonice Guilhermon, Carla Paulik, do fotografo Washington Kuipers, do escultor Marcos de Souza, e dos desenhistas ilustradores Felipe Martini, Lola Veiga, Bru Mary.

Além da exposição, Bruno salientou que o projeto da feira vai proporcionar capacitação e formação gratuita para as pessoas através da realização de uma oficina de produção de fotografia com certificação para os participantes.

Segundo Bruno, a oficina de fotografia será ministrada na live de lançamento da feira que será realizada na noite desta segunda-feira(15), a partir das 20h. A live será transmitida na página do Facebook no seguinte endereço : https://www.facebook.com/Diversidadeamazonica.com1 e no cana do You Tube no seguinte endereço:

https://www.youtube.com/user/TheSerpentarioproduc/featured

Bruno explica que feira será realizada de forma virtual para respeitar a quarentena decretada pelo Governo de Rondônia devido à pandemia do COVID-19, respeitando assim as normas de segurança para evitar a proliferação da doença.

Bruno informa que as pessoas que desejam conferir as obras expostas na feira podem acessar o seguinte endereço: http://feiraaquarelaamazonica.com.br/ .

“A plataforma da feira está muito bonita e de fácil navegação e conta com acessibilidade em libras. Para as pessoas que gostarem das obras e quiserem adquirir os produtos podem entrar em contato diretamente com os artistas, pois disponibilizamos o contato de cada um na plataforma. Preparamos tudo com muito carinho para mostrar e valorizar os talentos regionais e espero que a população aproveite”, disse Bruno que convidou a população para acompanhar e prestigiar a feira.