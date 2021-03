Afonso Emerick não é mais secretário municipal de saúde em Vilhena. Ele pediu exoneração do cargo na manhã desta quinta-feira, 18, em requerimento direcionado ao prefeito Eduardo Japonês (PV).

Quem assume o comando da pasta é a enfermeira nefrologista Siclinda Raasch, que já havia sido anunciada pelo mandatário no início do ano (leia mais AQUI).

Graduada em Enfermagem em Cacoal, Siclinda tem também especializações em Nefrologia e Estética Avançada e Cosmetologia. Antes de trabalhar no Hospital Regional de Vilhena (HR), ela também já havia atuado no Oftalmocentro Claudio Vieira e no Hospital “Bom Jesus”. Contudo, ela estava na direção do HR desde o final de 2020.

No comando do HR fica o servidor efetivo e atual coordenador da Atenção Básica da Saúde, Clair Oliveira da Cunha, há 17 anos na Prefeitura de Vilhena.

Clair é formado em Gestão Pública, tem capacitação no curso Gestores do SUS e já atuou como secretário-adjunto de Saúde em Vilhena, bem como coordenador da Atenção Básica em outros períodos. Já para a Atenção Básica o nome deve ser anunciado nos próximos dias.